Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel

Німеччина хоче в кілька разів збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки. Загалом, допомога Києву буде збільшена з нинішніх 3,2 мільярда до понад 15 мільярдів євро.

Про це повідомляє Spiegel. Видання має у своєму розпорядженні конфіденційний лист від міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу.

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Німеччина розширить військову допомогу Україні

У листі член Вільної демократичної партії Флоріан Тонкар, парламентський державний секретар міністра фінансів Крістіана Лінднера, ввічливо просить парламентарів виділити більше грошей.

Федеральний уряд хоче різко розширити військову допомогу Україні в найближчі роки. Для цього йому потрібне схвалення бюджетного комітету, але він не відмовить: за винятком Лівих і "Альтернативи для Німеччини", у Бундестазі існує міжпартійна більшість у питанні підтримки України.

У зв'язку з високими матеріальними втратами Збройних сил України необхідні нові поставки матеріальних засобів. Для сталого оснащення Збройних сил України відповідно до потреб необхідно негайно укласти численні договори про закупівлю, які також встановлюють платіжні зобов'язання на майбутні фінансові роки,

– заявили у Мінфіні.

Без підтримки – поразка неминуча

Йдеться про матеріали "у сфері протиповітряної оборони, броньовану гусеничну техніку, постачання боєприпасів для систем озброєння, що постачаються Німеччиною, та артилерію".

Держсекретар повідомляє, що додаткові витрати є "об'єктивно неминучими". Зазначають, що "без постійної підтримки України існує серйозний ризик того, що Україна програє у своїй оборонній боротьбі проти російського агресора, з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку".

Скільки виділять коштів на допомогу Україні

У поточному фінансовому році Берлін виділив 2,2 мільярда євро на "модернізацію країн-партнерів у сферах безпеки, оборони та стабілізації". Міністерство оборони використовує ці гроші для оплати значної частини поставок зброї в Україну, а також для заміни систем, які були передані зі складів Бундесверу.

Цього року ця сума має бути збільшена більш ніж удвічі – на 3,2 мільярда євро до понад 5,4 мільярда євро.

Зазначають, що найближчі роки ще 8,8 мільярда євро буде виділено на "дозволи на взяття зобов'язань". Таким чином, Міністерство оборони може укласти контракти на відповідну суму. Поки що на це заплановано лише один мільярд євро. Загалом, допомога Україні буде збільшена з нинішніх 3,2 мільярда до понад 15 мільярдів євро.

На закритому засіданні 28 березня депутати парламенту мають з'ясувати, на що саме підуть додаткові гроші для України.