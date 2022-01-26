Німеччина хоче передати Україні 5 тисяч військових шоломів

У Німеччині заявили, що готові допомогти Україні. Там обіцяють передати для допомоги у обороні нашої держави захисні шоломи.

Зокрема, Берлін поставить Україні 5 тисяч військових захисних шоломів. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

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Участь Німеччини в допомозі для України

Очільниця німецького оборонного відомства поділилась такими планами з членами оборонного комітету в Берліні.

Варто зауважити, що Україна вже деякий час просить у Німеччини про постачання озброєнь для захисту від можливого великомасштабного нападу Росії. Зокрема, бойові кораблі та зенітні системи.

Скандальні заяви німців

Екскоманувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявляв, що окупований Крим буцімто є "втраченим для України", а вступ до НАТО для нас є нібито неможливим, бо Україна "не суверенна держава". Після своїх заяв Шенбах втратив посаду, а Україна вимагає від німецького уряду пояснень.

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер заявляв також, що Росія нібито не є ворогом Європи, а санкції – неефективні. Крім того, за словами політика, Україна не може стати членом НАТО.

В Європейському Союзі досі дискутують щодо нових санкцій проти Росії. Німеччина виступає проти запровадження обмежень у енергетичному секторі.

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