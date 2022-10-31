Риторику Штайнмайєра змінив не візит в Україну: що вплинуло на президента Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр у жовтні відвідав Україну та визнав, що помилявся щодо російсько-української війни. Проте експерти вважають, що він "прозрів" не через візит в Україну.

Про це 24 каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він каже, що для Німеччини настав "поворотній" момент, бо вони повернулися обличчям до російської агресії, від якої довго ховалися.

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Що змінило риторику Штайнмайєра

За його словами, промова Штайнмайєра включає тезу про те, що Росія несе пряму загрозу суверенітету Німеччини.

Напередодні директор Мюнхенської конференції з безпеки сказав ключову тезу – що стало відомо, що Росія до початку повномасштабного вторгнення планувала ядерний удар по Німеччині,

– заявив Клочок.

Політолог зауважив, що раніше німецька влада про це не говорила. На його думку, зараз зовнішня політика Німеччини суттєво змінюється в сторону протистояння з Росією. Надалі від цієї країни толерування Росії не буде.

Експерт наголосив, що Німеччина зараз "повертає на іншу дорогу" і розуміє, що якщо вони не будуть у військовому сенсі допомагати Україні чинити опір, то вони будуть це робити самі вже на території Німеччини.

"Саме візит Штайнмайєра став визначальним фактором. Швидше за все, це був привід для нього зробити такі заяви, він дійсно побував у бомбосховищі. Для нього це стало підставою говорити, що Німеччина буде не такою, як була", – вважає Клочок.

Клочок про зміну позиції Штайнмайєра щодо війни в Україні: відео



За його словами, Німеччина визначає політику старої Європи, зокрема Австрії, Франції, Італії тощо. На ці країни ФРН впливає потужно. "Тому найближчим часом ми побачимо зовсім їхні рішення щодо протидії російській агресії", – додав він.

Клочок зазначив, що також на Мюнхенській конференції з безпеки прозвучала ще одна ключова теза – що Україна має стати членом НАТО.

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