Говоритиме про удар по Дніпру та інший терор Росії: Бербок поїде до Гааги

Німеччина підтримує покарання всіх винних у теракті 14 січня у Дніпрі. За вбивства має відповідати й керівництво Росії.

Про це 15 січня повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Зазначили, що очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поїде до Гааги.

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"Черговий день російського бомбардувального терору, напади на мирне населення. Ми твердо стоїмо на боці України та підтримуємо її військово, економічно, гуманітарною допомогою та політично", – написали у відомстві.

Причина візиту до Гааги

У німецькому МЗС наголосили, що відповідальні за скоєні злочини проти українців повинні бути притягнуті до відповідальності. Мовиться про російських солдатів, які ґвалтували, грабували та обстрілювали ракетами будинки в Дніпрі, та керівництва, яке наказувало це робити.

Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра їде до Гааги, – написали у МЗС.

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