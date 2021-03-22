У Мюнхені вандали познущалися з могили Бандери: у Німеччині анонсували розслідування

Могила Степана Бандери у Мюнхені стала жертвою рук вандалів ще на початку березня. У німецькому МЗС відреагували на інцидент і заявили, що правоохоронці докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування.

Як запевнив глава МВС Баварії Йоахим Геррманн, поліція намагатиметься запобігати подібним інцидентам у майбутньому. Його слова передав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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Дипломат заявив, що закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати напад вандалів на могилу Степана Бандери, щоб знайти й покарати всіх винних у злочині.

Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн запевнив українців, що баварський уряд і поліція надзвичайно серйозно ставляться до зухвалої злочинної атаки й докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи, а також запобігання таким цинічним нападам у майбутньому,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про напад на могилу Бандери

7 березня стало відомо, що у Мюнхені могила провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) знову зазнала атаки вандалів.

Місце поховання облили невідомою речовиною. Андрій Мельник тоді закликав німецьку поліцію знайти й покарати винних.