У Німеччині авто в'їхало у групу школярів: загинула маленька дівчинка
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У федеральній землі Гессен, що в Німеччині, 30-річний водій навмисно в'їхав у групу школярів. У результаті 8-річна дівчинка загинула, ще двоє дітей отримали важкі травми.
Жахливий інцидент трапився у Німеччині ще 28 жовтня. Там чоловік на автомобілі в'їхав на вулиці у групу дітей.
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Чоловік в'їхав у натовп учнів
У Північному Гессені 30-річний зловмисник в'їхав у групу учнів молодшої школи. Місцеві ЗМІ пишуть, що він зробив це навмисне.
У результаті наїзду 8-річна дівчинка померла на місці, ще двоє дітей – 7 та 8 років – отримали тяжкі травми.
Зловмисник – у психіатричній лікарні
Після наїзду на дітей чоловіка помістили до психіатричної клініки. Крім того, 1 листопада прокуратура Касселя розпочала розслідування вбивства.Зверніть увагу! Нещодавно в американському штаті Техас під час автозмагань Airport Race Wars 2 учасник в'їхав у натовп глядачів. У результаті трагічного інциденту загинули 2 дітей. Ще кілька людей отримали важкі травми, їх госпіталізували.