Жахливий напад у Німеччині: чоловік кинувся на жінку з ножем, ЗМІ кажуть, що вона українка

Удень в понеділок, 10 червня, на набережній Майна стався напад. Поліція повідомила про нього тільки наступного дня. Журналісти стверджують, що потерпіла є українкою.

Наприкінці травня у Дортмунді напали на підлітка-українця. Його поранили в шию.

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Деталі нападу в Німеччині

У Франкфурті-на-Майні стався напад із застосуванням ножа: дев'ятнадцятирічний юнак підкрався до незнайомої жінки, завдав їй кілька ударів і серйозно поранив,

– ідеться в повідомленні.

Потерпілій 41 рік. Під час нападу вона просто сиділа на березі річки Майн у Франкфурті-на-Майні – біля Європейського центрального банку. 19-річний хлопець підкрався до неї ззаду, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем в голову і шию.

Жінці вдалося вирватися і відбігти на кілька метрів, але вона спіткнулася і впала. Тоді хлопець наздогнав її і завдав кілька ударів ножем, доки вона лежала на землі.

На щастя, перехожі почули крик і кинулися на допомогу. Вони викликали поліцію та швидку. Жінка в лікарні, її життю нічого не загрожує. Речник прокурора похвалив свідків за моральну мужність і швидку реакцію.

Нападник утік, але недалеко: він ховався в кущах неподалік Європейського центрального банку. При ньому був ніж.

Поліцейські затримали його, для пошуків залучили гелікоптер. Хлопець виявився громадянином Афганістану, можливо, родом з Баден-Вюртемберга.

Він досі під вартою, районний суд Франкфурта видав ордер на арешт за підозрою в замаху на вбивство, поєднаному з небезпечними тілесними ушкодженнями.

Не зрозуміло, навіщо злочинець напав на жінку. Вони не були знайомі, як запевняють у поліції. Речник прокурора вважає, що потерпіла стала "випадковою жертвою". У Frankfurter Allgemeine Zeitung навели дані, що жінка є українкою.

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