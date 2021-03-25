Коктейлі Молотова проти карантину: у Німеччині чоловік підпалив мерію

У німецькому місті Дельменгорст 30-річний чоловік підпалив місцеву ратушу. Його начебто обурили карантинні обмеження. На щастя, через інцидент ніхто не постраждав.
Джерело:butenunbinnen.de
Подія трапилась 24 березня приблизно о 22:30 за місцевим часом. Чоловіка затримали й допитали.
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Деталі злочину
За даними поліції, чоловік розбив вікно та кинув усередину підпалені коктейлі Молотова. Вогонь сильно пошкодив приміщення туристичного інформаційного бюро в будівлі.Зверніть увагу! За попередніми підрахунками, наслідки підпалу оцінюють у 50 тисяч євро.
Пожежу вдалось ліквідувати, тому решта будівлі мерії залишилась "цілою". Як повідомив мер міста Аксель Янц, в одному крилі мешкає керівник мерії, тому все могло закінчитись фатально.
Декілька людей стали свідками інциденту. Троє осіб самостійно затримували палія до приїзду відповідних органів.
Пожежникам вдалось швидко ліквідувати вогонь / Скриншот з відео
Навіщо німець підпалив мерію
Чоловік зізнався у злочині поліції. Він пояснив, що "незадоволений обмеженнями через коронавірус", які діють в країні.
Прокуратура в Ольденбурзі наказала утримувати чоловіка під вартою. Раніше він не фігурував у кримінальних справах, однак декілька разів порушував карантинні обмеження.
Карантин у Німеччині: головне
- Локдаун у країні мав тривати до 28 березня, однак відомство Ангели Меркель запропонували продовжити термін до кінця квітня.
- З 8 березня у Німеччині запрацювали деякі магазини, а також автошколи та салони краси.
- Це призвело до того, що вже 20 березня заразились понад 14 тисяч німців.