У Німеччині документують злочини Росії в Україні з використанням методів Другої світової війни. Зокрема там збиратимуть звіти свідків.

Відповідну діяльність здійснюватиме Інститут Пілецького в Берліні, який займається вивченням історії 20-го століття. Про це виданню повідомили у самому інституті.

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Берлінський інститут документуватиме злочини Росії в Україні

Інститут Пілецького, названий на честь польського кавалерійського офіцера, який ризикував своїм життям, документуючи ситуацію в концентраційному таборі Освенцим під час Другої світової війни, розпочав свою власну ініціативу з документування військових злочинів за допомогою інтерв'ю з біженцями,

– мовиться у повідомленні.

Додали також, як відбуватиметься процедура документування:

заступник голови Інституту Матеуш Фальковскі пояснив, що інститут збирає всі звіти свідків про військові злочини в Україні, спираючись на досвід роботи з голосами жертв Другої світової війни";

спочатку опитувані мають написати короткий письмовий опис власного становища як свідка під час війни;

тільки потім – питання про конкретні події в певних місцях і в певний час.

Інститут за декілька хвилин ходьби від Берлінського меморіалу Голокосту, то в центрі столиці. Звідти передають зброю, одяг і медикаменти для пакування і відправки в Україну.

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