У Німеччині дві партії готуються до перемовин щодо створення коаліції

У Німеччині відбулася попередня зустріч лідерів партій "Союз-90/Зелені" і "Вільна демократична партія". Політсили готуються провести консультації для обговоронення майбутньої коаліції.

Обговорення коаліцій після виборів у Німеччині

Консультації у розширеному форматі відбудуться 1 жовтня. Про це заявив генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінг.

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За його словами, у зустрічі братимуть участь члени президії. Вони детально обговорять низку програмних питань.

Після цього ліберали проведуть перші попередні переговори з двома найбільшими партіями:

2 жовтня – з консервативним блоком ХДС/ХСС,

3 жовтня – з керівництвом "Соціал-демократичної партії".

Віссінг зазначив, що пропозицію почати попередні переговори ліберали отримали і від консерваторів, і від соціал-демократів. У відповідь політсила прийняла обидві пропозиції. Водночас генсек додав, що найкращою для його партії як є коаліція у складі ХДС/ХСС, ВДП та "Зелених".

Тим часом співголова "Зелених" Анналена Бербок повідомила про проведення увечері 3 жовтня попередньої зустрічі з СДПН. Крім того, ХДС/ХСС запросив її партію на переговори наступного тижня.

Меркель привітала суперника своєї партії з перемогою

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца з перемогою на федеральних виборах. Глава ХСС Маркус Зедер також привітав Шольца з першим місцем соціал-демократів.

За результатами виборів у Німеччині, соціал-демократи отримали 206 місць у Бундестазі, ХДС/ХСС – 196, "Зелені" – 118, ВДП – 92, "Альтернатива для Німеччини" – 83, "Ліва партія" – 39. Лідер соціал-демократів казав, що хоче формувати коаліцію з двома партіями – "Зеленими" і ВДП. При цьому варіант коаліції з блоком ХДС/ХСС політик не розглядає.