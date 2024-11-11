Лідер опозиції в Німеччині хоче укласти "угоду" з Трампом

Лідер німецької опозиції заявив, що прагнутиме укласти угоду з обраним президентом США Дональдом Трампом. Так політик прагне підвищити міжнародний авторитет Німеччини.

24 Канал пише з посиланням на Bloomberg, що лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "кульгавою качкою". Він закликав його прискорити терміни проведення дострокових федеральних виборів після розпаду трипартійного коаліційного уряду минулого тижня.

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Що відомо про заяву Мерца

У Німеччині ми ніколи по-справжньому не формулювали і не відстоювали свої інтереси досить добре, і нам потрібно змінити це,

– заявив Фрідріх Мерц.

Він також сказав, що американці набагато наступальніші.

"Це не повинно закінчитися тим, що тільки одна сторона отримає вигоду, а скоріше тим, що ми досягнемо вигідних домовленостей для обох сторін. Трамп назвав би це угодою", – зауважив лідер опозиції.

Мерц звинуватив Шольца через вибори в США

Лідер партії Християнсько-демократичний союз звинуватив лівоцентристський уряд Шольца в тому, що він був введений в оману переобранням Трампа після того, як підтримав кандидата від демокаратів та віцепрезидентку Камалу Гарріс.

"У Трампа хороша пам'ять. Нинішній федеральний уряд більше не буде почутий новою адміністрацією. Шольц тепер кульгава качка на міжнародному рівні", – заявив Фрідріх Мерц.

Прикладом потенційної угоди з Трампом він назвав постачання американських військових літаків. Лідер Християнсько-демократичного союзу заявив, що Берлін погодився купити винищувачі F-35 у США, тож їх слід обслуговувати в Німеччині за підтримки американців. Мерц відсумував, що це було б вигідно для обох сторін.