У Німеччині – найсильніший спалах COVID-19 за час пандемії: Меркель закликає посилити карантин

У Німеччині за півтора року пандемії зафіксували найбільший спалах коронавірусу. Канцлерка Ангела Меркель заявила про необхідність жорсткішого посилення карантинних обмежень в країні.

Меркель назвала ситуацію із захворюваністю у Німеччині "вкрай драматичною". Вона просить посилити карантин для 16 федеральних земель уже цього тижня.

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Канцлерка наголосила, що багато німців, вочевидь, не розуміють наскільки серйозний спалах. Люди повинні продовжувати щепитися, але це не врятує ситуацію повністю. Вона наголошує, що потрібно посилювати карантин.

Ситуація в Німеччині з коронавірусом погіршується

Ситуація з коронавірусом у Німеччині стає гіршою. 20 листопада середній показник поширення COVID-19 становив 362 випадки на 100 тисяч жителів. 22 листопада зафіксували цифру 386,5.

У країні вакцинували понад 60% населення, що менше за інші європейські країни. За підробку документів про вакцинацію відкрили кримінальні справи, яких найбільше у Баварії.

Ангела Меркель закликала німців якомога швидше вакцинуватися проти COVID-19. На її переконання, важка ситуація з захворюваністю триватиме щонайменше кілька тижнів.

Коронавірус у Європі