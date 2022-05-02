У Німеччині назвали абсурдом слова Лаврова про порівняння Зеленського з Гітлером

У Німеччині відреагували на порівняння Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке зробив Сергій Лавров. В уряді країни назвали це "абсурдною пропагандою".

Реакція Німеччини на заяву Лаврова

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт назвав слова міністра закордонних справ Росії "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

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Я думаю, що російська пропаганда, яку веде міністр закордонних справ Лавров, у цьому випадку не потребує додаткових коментарів,

– наголосив Хебестрейт.

Деталі висловлювання Лаврова

Російський очільник МЗС заявив італійським журналістам, що війна в Україні "потрібна", бо тут владу тримають "нацисти". Він зазначив, що у президента Володимира Зеленського є єврейське коріння. Однак це, мовляв, нічого не означає, бо в ініціатора Другої світової війни Адольфа Гітлера теж текла єврейська кров.

"Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти зазвичай євреї", – сказав Лавров.

Такою заявою політик спричинив дипломатичний скандал не лише в Україні, а й в Ізраїлі.

Ізраїль обурений

Глава МЗС Ізраїля Яїр Лапід наголосив, що слова російського посадовця є грубою історичною помилкою. Тепер країна чекає на офіційні вибачення Лаврова. Адже його слова означають, що євреї вбивали самі себе.

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В Офісі Президента України наголосили, що Росія зайшла вже занадто далеко. Адже Лавров поставив під сумнів існування Голокосту, а також образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ разом зупинити Росію. Інакше її агресивна політика призведе до ще катастрофічніших наслідків.

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