У Дрездені обстріляли штаб-квартиру партії Олафа Шольца

За кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН у Дрездені. Кульові отвори поліцейські виявили ще наприкінці червня, проте відомо про це стало лише зараз.

Невідомі зуміли поцілити кулями у вікна на третьому поверсі.

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Подробиці інциденту

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – найбільша за кількістю членів і найстаріша демократична партія країни. Їхній офіс у Саксонії розміщений у старому місті Дрездена, поряд із місцевим парламентом на річці Ельба.

За інформацією правоохоронців, отвори у склі відповідають калібру близько п'яти міліметрів. За розслідування інциденту взялась служба державної безпеки Німеччини.

Згідно з результатами розслідування, пошкодження могли бути завдані із газового пістолета. Однак жодної кулі поки що не знайдено,

– повідомив представник поліції Карстен Єгер.

Лідер СДПН у Саксонії Хеннінг Хоманн заявив, що не можна виключити політичний мотив такого злочину. Це спонукало учасників партії розглянути питання про запровадження додаткових заходів безпеки.

До слова, на початку травня у Дрездені члени правоекстремістського угрупування Erblandrevolte напали на політика від СДПН Маттіаса Екке, який розклеював агітаційні плакати, присвячені виборам до Європейського парламенту.

Екке госпіталізували до лікарні з переломом очниці та вилиці, а нападники вже чекають на суд в СІЗО.