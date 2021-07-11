У Німеччині вперше в історії оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки

11 липня 2021 , 15:42
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Джерело:

DW

Влада району Ангальт-Біттерфельд у Німеччині оголосила надзвичайний стан в окрузі Саксонія-Ангальт. Це зробили через численні кібератаки на регіон.

Це вперше, коли атака хакерів призвела до введення НС. Через кібернаступи сервери місцевої адміністрації не можуть працювати.

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Внаслідок цього населення не має можливості отримувати соціальні виплати. За словами речника місцевої влади, округ майже повністю паралізований: "Так триватиме упродовж найближчого тижня".

Відзначимо! Населення округу становить приблизно 157 тисяч осіб.

Для чого оголосили НС

Наразі на місці атак хакерів перебувають фахівці Федерального управління з інформаційної безпеки. Згідно з їхніми підозрами, ймовірно мовиться про випадок шантажу.

НС ввели саме для того, щоб в разі потреби – швидко відреагувати. Подальші дії нападів, як стверджують фахівці, неможливо передбачити.

До речі! Наприкінці червня Росія влаштувала масштабну кібератаку на банківську систему Німеччини. За інформацією видання Bild
, напад здійснили російські хакери з групи Fancy Bear. 

Кібератаки в окрузі: що відомо

  • Хакери атакували комп'ютерну систему адміністрації району у вівторок, 6 липня.
  • Подробиці щодо нападників наразі не розголошують.
  • Водночас за інформацією місцевої влади, кілька серверів заразили з невідомого джерела.
  • Критично важливі системи відімкнули від мережі, аби запобігти відтоку даних.
Автор: Анастасія Мигидюк