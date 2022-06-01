У Німеччині попередили, що на постачання ППО в Україну підуть місяці

Постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM не відбудеться скоро. Це може зайняти кілька місяців.

Скільки часу потрібно на поставку німецьких систем ППО

Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі. Відповідаючи на питання про передання Україні систем ППО IRIS-T SLM, про яке повідомив раніше канцлер Олафом Шольцом, Бербок зазначила: "Так, на це підуть місяці".

Читайте також: Ми надамо українцям досконалі ракетні системи та боєприпаси до них, – Байден

Вона також повідомила, що систему протиповітряної оборони постачатиме компанія Diehl, яка їх виробляє. Тобто Німеччина не надаватиме зброю, яка вже є на складах.

Бербок додала, що Німеччина має готуватися до довготривалої підтримки України, бо, за її словами, Росія змінила стратегію і тепер замість "швидкої перемоги" робить ставку на знищення населення та цивілізації Донбасу.

Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T (Infra Red Imaging System) – сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування.

За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) – одна з найсучасніших і була презентована у 2014 році. Вона складається: з командного пункту, радару та пускової установки для восьми ракет, які розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. Вона може збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

IRIS-T SLM використовує радари останнього покоління і може вражати різні цілі, що летять у різних напрямках. На початку 2022 року компанія повідомила, що IRIS-T SLM успішно пройшов випробування у "реальних умовах". Комплекс поставили у скандинавські країни та Єгипет.

1 червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Важливо – США не постачатимуть ракетні системи великої дальності: дивіться відео