У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів
24 липня 2021 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:DW
У Німеччині найближчими вихідними, 24 – 25 липня, прогнозують нові дощі та зливи. Постраждалі від масштабних повеней Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц готуються до змін погодних умов.
Розробляють плани порятунку
Зокрема кризові штаби у західних землях розробляють плани порятунку та підтримки населення у разі нових опадів.
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- Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Роґер Левенц заявив, що для населення підготовані укриття у безпечних місцях.
- У МВС Північного Рейну-Вестфалії розпорядилися, що поліція та пожежники повинні перебувати у стані підвищеної готовності.
Тисячі людей без світла та води
Близько 30 тисяч людей у західних регіонах, які постраждали від повені, позбавлені доступу до електрики та питної води.
- Фахівці перевіряють на безпеку для життя вцілілі будівлі: наявність у них газу, світла та води, а також функціонування каналізації.
- У Рейнланд-Пфальці загинули 132 особи;
- У Північному Рейні-Вестфалії – 47 людей.