У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів

24 липня 2021 , 13:45
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Джерело:

DW

У Німеччині найближчими вихідними, 24 – 25 липня, прогнозують нові дощі та зливи. Постраждалі від масштабних повеней Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц готуються до змін погодних умов.

Розробляють плани порятунку

Зокрема кризові штаби у західних землях розробляють плани порятунку та підтримки населення у разі нових опадів. 

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  • Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Роґер Левенц заявив, що для населення підготовані укриття у безпечних місцях.
  • У МВС Північного Рейну-Вестфалії розпорядилися, що поліція та пожежники повинні перебувати у стані підвищеної готовності.

Тисячі людей без світла та води

Близько 30 тисяч людей у західних регіонах, які постраждали від повені, позбавлені доступу до електрики та питної води.

  • Фахівці перевіряють на безпеку для життя вцілілі будівлі: наявність у них газу, світла та води, а також функціонування каналізації.
Зверніть увагу! За останніми даними, кількість жертв повеней збільшилась до 179.
  • У Рейнланд-Пфальці загинули 132 особи;
  • У Північному Рейні-Вестфалії – 47 людей.
Автор: Олег Васьків