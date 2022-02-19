У Німеччині пояснили, чому закликають своїх громадян покинути Україну

МЗС Німеччини закликало своїх громадян терміново виїхати з території України. Наразі це лише рекомендація і про організовану евакуацію не мовиться.

Причину таких рекомендації німцям в Україні пояснила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Важливо МЗС Австрії та Німеччини закликають громадян покинути Україну

За її словами, німцям радять покинути Україну, бо Німеччина не зможе їх особисто вивезти у разі воєнної ескалації. Вона також додала, що зараз триває війна фейків та психологічна війна. Але посольство Німеччини поки не має наміру виїжджати з України.

Поки ми тут. Ми вважаємо, що маємо бути тут і контактувати з вашою владою. Світ має знати, що тут відбувається, бо це війна фейків. Ми говоримо про спокій, який є у Києві,

– сказала пані посол.

Додамо, що рекомендації щодо виїзду з України дали своїм громадянам вже не десятки країн. Сталося це ще до початку загострення на Донбасі.

Загострення на Донбасі: головне

Російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Вранці 19 лютого ворог вбив українського захисника.

19 лютого під обстріли потрапили нардепи та урядовці, а також представники ЗМІ. Їх екстрено перевели в укриття.

Президент Джо Байден 18 лютого виступив з терміновим зверненням. Він запевнив, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення. Проте глава Білого дому все-таки дає шанс дипломатії. В Офісі Президента України запевнили, що готові використати цей шанс.

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.

Зверніть увагу! На Донбасі 19 лютого окупанти продовжують нечувано зривати "тишу". Вже 2 українських військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.

До теми – Нащо Росія евакуює Донецьк і Луганськ: дивіться відео