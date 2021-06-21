У Німеччині відкрили справу проти ексохоронця табору радянських військовополонених

Генеральна прокуратура Німеччини відкрила справу проти колишнього охоронця, який раніше служив у таборі VI C Bathorn. Зараз вже 95-річного чоловіка підозрюють у співучасті у вбивстві.

Жителя Баварії звинувачують у тому, що з жовтня 1943 до квітня 1945 року він служив у стаціонарному таборі VI C Bathorn. Саме там померли багато радянських військовополонених.

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Перш ніж відкрити справу, слідчі провели попередню роботу, яка тривала понад 2 роки. Згодом суд прирівняв катастрофічні умови в нацистських концтаборах до тих, які існували в деяких таборах військовополонених.

Лише після цього генеральна прокуратура Німеччини відкрила справу проти ексохоронця. Наразі невідомо, яке саме покарання йому може загрожувати.

За різними оцінками , під час Другої світової війни у полон потрапили від 5,3 до 5,6 мільйона радянських солдатів, від 2,6 до 3,3 мільйона з них померли.

Наразі у Німеччині ведуть попереднє розслідування про злочини в таборах радянських військовополонених щодо 6 осіб.