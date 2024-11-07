Урядова криза в Німеччині: чи загрожує Шольцу відставка

У Німеччині коаліція в уряді перебуває на шляху до повного та остаточного розпаду. Зокрема, був звільнений міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Канцлер Олаф Шольц оголосив, що 15 січня 2025 року він хоче поставити перед Бундестагом питання, чи вони йому довіряють. Німецький політолог Сергій Сумленний пояснив 24 Каналу, що це єдиний шлях до нових дострокових виборів.

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"Згідно з конституцією, не раніше, ніж за дві доби, парламент повинен відповісти, проголосувати. Якщо вони оголошують йому недовіру, то ще за 28 діб будуть нові вибори. І ще після того, поки новий коаліційний уряд сформується, приблизно у середині квітня, Німеччина отримує новий уряд. Уряд у стані зомбі, коаліція вмерла. Але у цьому стані він може ходити ще кілька місяців, лякаючи усіх навколо", – сказав він.

Шольца можуть відправити у відставку

Як припустив Сергій Сумленний, якщо Шольц поставить питання про недовіру, то навряд чи більшість його підтримає. Не вистачить цих відсотків без лібералів в уряді. У парламенті Німеччини нема колишньої урядової коаліції більшості.

Тобто більшість партій будуть опозиційними. Це християнські демократи, ліберали, що вийшли з коаліції, ліворадикальні і праворадикальні партії. Усі вони, я думаю, проголосують за недовіру Шольцу. Тому що вони Шольца не люблять за різних умов. Усім їм хочеться дострокових виборів. Мабуть, крім лібералів, які, за великими шансами, не прийдуть в парламент,

– вважає він.

На думку політолога, якщо це питання буде поставлене на голосування в парламенті, то Шольца можуть відправити у відставку. Однак питання у тому, коли він його поставить. Для усіх противників чинного канцлера зараз важливо прискорити цей процес.

Є шлях його прискорити – це обійти питання недовіри Шольцу, а одразу погодити нового канцлера. Стаття 68 Конституції Німеччини, яка говорить про питання недовіри, його може поставити виключно сам канцлер про себе. А стаття 67 говорить про конструктивний вотум. Це означає, що без нових виборів можна змінити канцлера, якщо більшість парламенту з цим погодиться.

"Тут християнські демократи, консервативна опозиція готові це зробити. Ліберали, очевидно, вже готові це зробити. Їм не вистачає декількох голосів. Якщо вони зможуть отримати в якихось перемовинах, в коридорах ці голоси, то можуть просто змінити канцлера з Шольца на Мерца, лідера християнських демократів", – зауважив політолог.

Однак цей уряд буде урядом меншості до нових виборів у вересні 2025 року. Але якщо його буде толерувати частина партій, що не входитимуть до цього уряду, наприклад, ті ж самі "Зелені", соціал-демократи, то це може працювати, але без дострокових виборів і набагато швидше, пояснив Сумленний.

Нагадаємо, увечері 6 листопада стало відомо, що в Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція. На це вплинуло рішення Шольца звільнив міністра фінансів Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. Видання Spiegel написало, що без вільних демократів у коаліції немає більшості в Бундестазі. Олаф Шольц заявив, що вже 15 січня відбудеться голосування про вотум довіри. Це означає, що нові парламентські вибори у Німеччині можуть відбуватися не пізніше березня.