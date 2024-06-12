У школі мовчали: що кажуть у поліції про пошуки зниклої 9-річної українки у Німеччині

У Німеччині уже понад тиждень шукають 9-річну дівчинку Валерію з України. Під час її пошуків у лісі виявили тіло дитини, втім, невідомо, чи це Валерія.

Тіло невідомої дитини виявили у вівторок, 11 червня, поблизу саксонського міста Дьобельн. Зараз поліція перевіряє, чи може загибла дитина виявитися безвісти зниклою ще 3 червня українкою.

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Поліція розглядає версію викрадення

Поліція встановлює особу знайденої мертвої дитини у лісі. Про результати повідомлять під час пресконференції у середу, 12 червня.

Втім, пошуки дівчинки продовжуються. До пошукової операції залучені сотні поліцейських, водолази, спеціально навчені собаки, дрон та гелікоптер. Так звані суперрозпізнавачі – люди, які швидко розпізнають обличчя, – переглянули велику кількість зображень та відео. Пошуки тривали і впродовж вихідних. На жаль, поки усі зусилля марні.

Поліція проводить розслідування у всіх напрямках. Вони розглядають також можливе викрадення, а також те, що дитина сховалася або потрапила в аварію,

– пише Brisant.

Поліція закликає громадськість допомогти у пошуках дівчинки.

Додамо, що батько дівчинки перебуває в Україні та служить в ЗСУ. З ним поліцейські підтримують контакт. Чоловік днями записав емоційне відео та подякував усім, хто бере участь у пошуках його доньки.

Знайди в собі мужність повернути нам, батькам, нашу дитину,

– звернувся він до ймовірних викрадачів його дочки.

Батько уже отримав відпустку з військової служби та намагається отримати необхідні документи для виїзду за кордон.

Школа не повідомила про зникнення дитини

Валерія родом із Дніпропетровщини. З 2022 року проживає у Німеччині з матір’ю. Її востаннє бачили 3 червня, коли вона прямувала до школи. Це було приблизно о 6:50. Валерія мала сісти на автобус до школи, але туди так і не доїхала і, за словами поліції, навіть не зайшла у транспорт.

Мама Валерії спочатку сама шукала дитину, а потім у той же день о 18:25 звернулася до поліції.

Нам у школі не повідомили, що дівчина не з’явилася там,

– розповіли у поліції Хемніца.

Тому у справу втрутилося Державне управління у справах шкіл та освіти. Воно перевірить, чому батьки Валерії не отримали жодної інформації зі школи.

Статистика зниклих українців сумна