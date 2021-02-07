У Німеччині – масштабні снігопади: подекуди скасували рух потягів – фото

Німеччину 7 лютого замело снігом. Значна кількість опадів на вулицях спричинила хаос на дорогах. Довелось навіть скасувати деякі рейси потягів.

Рясні опади накрили Нижню Саксонію, Північний Рейн-Вестфалію, Саксонію-Ангальт і Тюрінгію. Крім цього, дороги скувала ожеледиця.

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Німецькі синоптики прогнозують, що снігопади та крижані дощі триватимуть до 8 лютого. Подекуди сніговий покрив становитиме від 15 до 40 сантиметрів. Ожеледиця надалі також залишиться.

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