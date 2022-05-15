Німеччині треба ще трохи часу, але вона вже зрозуміла, що російський газ – зброя, – Кулеба

Німеччина розуміє катастрофічні наслідки залежності від російського газу і прагне розірвати її. Ймовірно, Німеччина підтримає газове ембарго проти Росії.

Німеччина розуміє наслідки залежності від газу Росії

Про це повідомив міністр МЗС Дмитро Кулеба, він вважає, що Німеччині потрібно більше часу, аби остаточно прийти рішення щодо ембарго російського газу.

Увага Домовленість буде, – Боррель про нафтове ембарго проти Росії

Ще два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз Німеччина є однією з провідних держав, яка "проштовхує" нафтове ембарго,

– наголосив Кулеба.

Кулеба припустив, що Німеччина уже ухвалила рішення

Міністр зауважив, що після перемовин з Німеччиною у нього склалось чітке враження, що принципове політичне рішення про те, шо залежність Німеччини від російського газу є величезною проблемою і ця залежність має бути розірвана – уже ухвалене.

Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ це зброя. Зброя, яка б'є і яку Росія тримає біля скроні України, Німеччини і будь-якої іншої європейської країни,

– додав Дмитро Кулеба.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц вчора, 14 травня, заявив, що Німеччина стане незалежною від російських нафти та вугілля ще цього року.

Україна все одно отримає статус кандидата в ЄС

Нафтове ембарго має увійти до шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Втім декілька країн, зокрема Угорщина , намагаються блокувати це рішення.

Дмитро Кулеба розповів також про результати обговорень з німцями теми кандидатства на членство України в Європейському Союзі. За його словами, вони мали "раціональну дискусію".

Це все одно станеться. Це неминуче. Україна отримає статус кандидата рано чи пізно. Ми хочемо, щоб це сталось вчасно, наприкінці червня. Вибір перед німецькими елітами простий: або очолити цей процес – вписати свої імена в історію Європи, або це все одно станеться, але без вашої участі,

– додав Кулеба.

До слова, нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не знає, коли Україна може вступити до Євросоюзу через війну, яку розв'язала Росія. Водночас вона зазначила, що українська держава належить до європейського дому.

Однак, Україна продовжує впевнено рухатися вперед на шляху до вступу в Європейський Союз. Зокрема, українське МЗС плідно працює над цим. Наразі Дмитро Кулеба пояснює два важливих моменти:

Дмитро Кулеба вирішив прояснити декілька моментів стосовно євроінтеграції України, а саме:

у жодному випадку не йдеться про миттєвий вступ до ЄС без проходження певного шляху;

наша держава не намагається перестрибнути через чиюсь голову та залишити тих, хто вже чекає на членство, позаду.

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