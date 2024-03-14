У Німеччині вбили біженку з України, а її півторамісячна донька та мати безслідно зникли, – Bild

У Німеччині на березі річки Рейн знайшли тіло української біженки. Станом на зараз відомо, що мати та доньку загиблої вважають зниклими безвісти, їх розшукує поліція.

Тіло 27-річної жінки знайшли на березі річки біля міста Гоккенгайм. Раніше її також оголосили зниклою безвісти.

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У Німеччині розслідують вбивство української біженки

У Німеччині поблизу міста Гоккенгайм на території вздовж річки Рейн, яку серед місцевих вважають популярним місцем для прогулянок, було знайдено тіло невідомої жінки.

Повідомляється, що її помітив пересічний чоловік під час ранкової прогулянки орієнтовно о 10:20. Шокуючу знахідку він побачив біля військового пункту перетину кордону на річках, який слугує замість військових частин.

Після обстежень та розтину тіла, вдалося з'ясувати, що жертвою стала 27-річна жінка з України. За даними правоохоронців, її раніше вважали зниклою безвісти, однак інформації щодо термінів наразі оприлюднено не було.

Станом на зараз поліція розшукує мати та півторамісячну доньку загиблої. Зазначається, що раніше вони втрьох перебували у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Зокрема, зараз на місці трагедії перебуває відділ з розслідування вбивств. Територію навколо місця злочину на березі Рейну обшукують за допомогою службових собак для пошуку можливого знаряддя вбивства.

За даними Bild, над справою працюють близько 60 правоохоронців. За словами представника поліції, матір загиблої – 51-річну Марину Стеценко вважають головним свідком як у смерті жінки, так і у зникненні її маленької доньки.

Поліція Німеччини розшукує Марину Стеценко / Фото "Bild"

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