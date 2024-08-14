Вбивство українця у Німеччині: поліція вирішила відпустити підозрюваного

У притулку для біженців у німецькому місті Росток 12 серпня вбили українця. Поліція оперативно затримала підозрюваного у вбивстві, втім, згодом прокуратура вирішила його відпустити.

Підозрюваним у справі є 26-річний громадянин України. Слідчі дії проти нього тривають.

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Прокуратура пояснила, чому підозрюваного звільнили з-під варти

Прокуратура Ростока вирішила, що наразі "не бачить обґрунтованої підозри" щодо 26-річного українця.

З цієї причини чоловіка сьогодні (13 серпня – 24 Канал) було звільнено з-під варти,

– повідомили прокурори.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався в одному із притулків для біженців міста Росток, що належить землі Мекленбург-Передня Померанія.

Важко пораненого 46-річного чоловіка знайшли у понеділок, 12 серпня, приблизно о 12:15. На жаль, лікарі лише констатували смерть – їх викликали уже запізно.

Увечері того ж дня поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Додамо, що попри те, що жодних інших обставин загибелі українця наразі не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства, Der Spiegel стверджувало, що ситуація на місці інциденту вказувала на вбивство.