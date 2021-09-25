У Німеччині випустили золоті монети з портретом Меркель
25 вересня 2021 , 18:59Читать новость на русском
Джерело:MDM
У Німеччині продають монети з золота, на яких зображений портрет канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Політикиня йде з посади, пробувши на ній 16 років.
Монети виставили на аукціон MDM. На них вказані роки правління Меркель: 2005 – 2021.
Читайте також Сіли на руки та голову: Меркель погодувала папуг в парку – яскраві фото
Яка ціна
Купити сувенір можна в онлайн-магазинах монет і дорогоцінних металів. Їх вартість становить 49 євро.
Монети з Меркель / Фото MDM
До речі, у німецькому місті Кобург фабрика створила колекційного плюшевого ведмедя. Таку іграшку створили теж на честь відходу Меркель з посади. Вартість – 189 євро.
Золоті монети з канцлеркою / Фото MDM
Меркель йде з посади: що відомо
- Меркель була канцлеркою Німеччини протягом 16 років. На виборах 26 вересня політикиня участі не братиме.
- На заміну Меркель є кілька кандидатів. За даними досліджень, розрив між ними скоротився до 1%.
- Лідирує соціал-демократ Олаф Шольц, а на другому місці – Армін Лашед від ХДС/ХСС.