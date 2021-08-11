У Німеччині заарештували британця через шпигунство на Росію

У німецькому Потсдамі 10 серпня заарештували британця, який шпигував на Росію. Відомо, що він працював у посольстві Великої Британії в Берліні.

Британець передавав інформацію спецслужбам Росії

Вдома та на роботі Девіда С. правоохоронці провели обшуки. Зауважимо, він не дипломат, у посольстві підозрюваний був найманим працівником.

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З російською спецслужбою чоловік співпрацював щонайменше з листопада 2020 року. Відомо про 1 факт передачі інформації росіянам за винагороду у вигляді готівки. До речі, прокурори не розповіли, на яку саме спецслужбу працював Девід С.

Зауважимо, справу розслідували спільно німецькі та британські правоохоронці.

Що відомо про шпигуна

Британська поліція вже підтвердила арешт свого громадянина. У Лондоні заявили, що йому 57 років. Однак інших подробиць наразі не повідомляють.