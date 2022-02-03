У Німеччині заблокували мовлення Russia Today: Росія погрожує відповіддю
Джерело:німецький регулятор державних ЗМІ
У Німеччині пропагандистські кремлівські канали з групи Russia Today мовити не будуть. Про таке рішення повідомили у die medienanstalten – це регулятор діяльності німецьких державних ЗМІ.
Як зазначено у повідомленні на сайті регулятора, комісія з ліцензування та нагляду за ЗМІ 1 лютого заборонила мовлення на території країни RT DE (Russia Today Deutschland). Причому як через інтернет, так і через супутники.
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Каналу RT DE не надали ліцензію на мовлення у Німеччині (таке рішення ухвалив державний регулятор 1 лютого). Але, що дивно, російський мовник і не подавав на це заявку.
Ось цікавий факт: раніше німецькомовний RT транслював свої програми у Німеччині на підставі ліцензії, виданої у дуже дружній до Росії країні – Сербії.
Але німецьке законодавство такого не дозволяє, якщо офіс компанії розташований на її території (а він у Берліні).Довідка: Russia Today – створена у 2005 році державна багатомовна телекомпанія, як пише Вікіпедія, орієнтована на закордон. Її повністю фінансує Кремль, тож в ефірах каналів RT звучить головно прокремлівська пропаганда.
Російський уряд пригрозив відповіддю
В російському МЗС відреагували на рішення німецького регулятора щодо заборони роботи RT DE.
- Кремль погрожує позиватися до суду проти німецьких мовників.
- А ще – заблокувати німецькі ЗМІ у Росії.
У нас немає іншого вибору, окрім як почати реалізацію заходів у відповідь щодо акредитованих у Росії німецьких ЗМІ,
– заявили росіяни.
До слова, цими ж днями:
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