У Німеччині заблокували мовлення Russia Today: Росія погрожує відповіддю

У Німеччині пропагандистські кремлівські канали з групи Russia Today мовити не будуть. Про таке рішення повідомили у die medienanstalten – це регулятор діяльності німецьких державних ЗМІ.

Як зазначено у повідомленні на сайті регулятора, комісія з ліцензування та нагляду за ЗМІ 1 лютого заборонила мовлення на території країни RT DE (Russia Today Deutschland). Причому як через інтернет, так і через супутники.

Зверніть увагу Російські пропагандисти подорожують до України та знімають антиукраїнські сюжети у Києві

У ЄС також протистоять пропаганді Кремля: німці заблокували Russia Today

Каналу RT DE не надали ліцензію на мовлення у Німеччині (таке рішення ухвалив державний регулятор 1 лютого). Але, що дивно, російський мовник і не подавав на це заявку.

Ось цікавий факт: раніше німецькомовний RT транслював свої програми у Німеччині на підставі ліцензії, виданої у дуже дружній до Росії країні – Сербії.

Але німецьке законодавство такого не дозволяє, якщо офіс компанії розташований на її території (а він у Берліні).

Російський уряд пригрозив відповіддю

Russia Today – створена у 2005 році державна багатомовна телекомпанія, як пише Вікіпедія, орієнтована на закордон. Її повністю фінансує Кремль, тож в ефірах каналів RT звучить головно прокремлівська пропаганда.

В російському МЗС відреагували на рішення німецького регулятора щодо заборони роботи RT DE.

Кремль погрожує позиватися до суду проти німецьких мовників.

А ще – заблокувати німецькі ЗМІ у Росії.

У нас немає іншого вибору, окрім як почати реалізацію заходів у відповідь щодо акредитованих у Росії німецьких ЗМІ,

– заявили росіяни.

: Німеччина зупинила супутникове мовлення німецькомовного каналу Russia Today ще наприкінці 2021. А дещо раніше компанія YouTube заблокувала два німецькі канали Russia Today.

До слова, цими ж днями:

Цікава думка: Чалий назвав найголовнішу мету "колективного Путіна"