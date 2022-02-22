У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" заморожено, – ЗМІ

У німецькому МЗС заявили, що "Північний потік-2" заморожено. Це зробили після визнання Росією бойовиків на Донбасі.

Таку інформацію оприлюднили ввечері 22 лютого російські ЗМІ. Водночас офіційного підтвердження чи згадок у місцевих ЗМІ – поки що немає.

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Російське видання "РИА-Новости" пише, що заяву щодо "Північного потоку-2" Бербок зробила перед неформальною зустріччю очільників МЗС Євросоюзу в Парижі. Німецька міністерка наголосила, що Москва має відчути наслідки своїх дій. Мовиться про рішення визнати бойовиків на Донбасі та офіційно ввести на окуповані території свої війська.

"Упродовж останніх днів ми з міжнародними партнерами підготували пакет санкцій, які оформляємо зараз. Мовиться, зокрема про індивідуальні, фінансові та економічні обмеження", – зазначила глава відомства.

На додачу до цього німецький уряд заморозив "Північний потік-2". Ми завжди говорили, що "Північний потік-2" – це також частина заходів,

– наголосиа Бербок.

Що цьому передувало

Раніше цього дня Німеччина оголосила, що зупиняє сертифікацію російського "Північного потоку-2". Міністерству економіки країни вже дали відповідні доручення, пояснив Олаф Шольц. В українському МЗС подякували за такий крок. Тепер росіяни погрожують Європі газом за 2 тисячі євро через зупинку "Північного потоку-2".