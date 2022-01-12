У Німеччині заявили, що вступ України до НАТО наразі не розглядають

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що наразі вступ України до НАТО не обговорюють. Водночас він наголосив: кожна країна має право сама вирішувати: вступати в Альянс чи ні.

Хебештрайт заявив, що основні принципи міжнародного права обговоренню не підлягають. Вони передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати.

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Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України в НАТО не обговорюється,

– заявив Хебештрайт.

Заява конгресменів-республіканців США

Група конгресменів від Республіканської партії ініціює оголошення України країною "НАТО-плюс". Відповідний законопроєкт можуть винести на розгляд вже найближчим часом.

Представник Республіканської партії у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол заявив, що у дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили.

Цей законопроєкт також ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсоркою тероризму.

За словами Маккола, Володимир Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії.

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