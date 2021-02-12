Демарш Лаврова про можливий розрив з ЄС: реакція Німеччини

12 лютого 2021 , 15:57
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Глава МЗС Росії Сергій Лавров шокував своєю заявою про те, що Москва готова до розриву відносин з Брюсселем. У Євросоюзі уже відреагували на такий спіч російського дипломата. Німецьке МЗС – здивоване.

Джерело:

Deutsche Welle

Представники ЗМІ поцікавились у речниці МЗС Німеччини про ставлення відомства до заяв російського міністра.

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Представниця німецького міністерства закордонних справ обмежилась характеристикою "дивні" щодо висловлювань Лаврова.

Що відомо про резонансну заяву Сергія Лаврова

  • В інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову Лавров повідомив, що Росія вже готова до розриву відносин з ЄС.
  • Це відбудеться, якщо Брюссель знову введе санкції проти російської економіки.
  • "Якщо хочеш миру – готуйся до війни", – зазначив Лавров.
  • У Кремлі та в МЗС Росії поспішили запевнити, що міністра не так зрозуміли. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запевняє, що Росія хоче розвивати відносини з Євросоюзом.
  • На розрив відносин можуть піти з ініціативи Брюсселя.
Зверніть увагу! Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що ЄC готує нові санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Розчарований візитом до Росії 4 – 6 лютого і голова дипломатії ЄC Жозеп Боррель. Він зазначив, що переговори з Москвою – у глухому куті.