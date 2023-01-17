У Німеччині змінять міністра оборони: як це вплине на допомогу Україні

У Німеччині призначать нового міністра оборони. Попередня очільниця оборонного відомства Крістіне Ламбрехт, яка подала у відставку, не була фахівчинею своєї справи.

Таку думку 24 Каналу висловив німецький політолог Сергій Сумленний. В уряді країни вже повідомили, що Міністерство оборони Німеччини очолить Борис Пісторіус.

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Коли Ламбрехт подала у відставку, Шольц проконсультувався з керівництвом парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та вирішив призначити Пісторіуса.

Крістіне Ламбрехт показала свою непрофесійність

Як розповів німецький політолог, колишній очільниці німецького міноборони ніколи не була цікава армія. Як зазначив Сумленний, вона неодноразово демонструвала свою некомпетентність. Зокрема, Ламбрехт не дуже добре проявила себе на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вона ховалася від зустрічей зі своїми колегами з інших оборонних відомств країн НАТО. Тобто просто не приходила на зустрічі,

– сказав німецький політолог.

Також Ламбрехт неодноразово потрапляла у скандали. Фотографія її сина, який подорожує на гелікоптері Бундесверу, потрапила до ЗМІ й викликала обурення аудиторії.

А нещодавно Ламбрехт спровокувала критику тим, що опублікувала у соцмережах новорічне привітання, в якому вона розповіла про війну в Україні під новорічні феєрверки.

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Ламбрехт не усвідомила своїх проблем

Сумленний вважає, що колишня очільниця міноборони Німеччини сприймала свою посаду лише як формальність. Ба більше, вона так і не усвідомила, у чому її проблема.

"У заяві Ламбрехт про відставку йдеться про те, що вона пішла через цькування з боку медіа. Тобто вона думає, що винними у її відставці є журналісти та журналістки", – зауважив німецький політолог.

Хто у Німеччині гальмує надання Україні озброєння

Також Ламбрехт критикували за надто слабку і повільну допомогу Україні з початку російської агресії у лютому 2022 року. Втім, як зазначив Сумленний, не можна говорити про те, що саме колишня міністерка оборони гальмувала надання військової допомоги Україні. Адже далеко не все залежить від міністерства оборони.

Цей процес (надання Україні зброї – 24 Канал) гальмував сам канцлер Німеччини Олаф Шольц, який згідно з німецькими законами встановлює умови функціонування німецького уряду. Це його чітка позиція,

– сказав політолог.

Шольц не зацікавлений швидко надати Україні танки Leopard

Він додав, що, наприклад, канцлер Німеччини неодноразово заявляв, що Берлін не буде постачати Україні танки Leopard, поки цього не зроблять американці або інші країни Європи.

"Шольц просто не хоче цього робити, поки інші союзники цього не зроблять. Та й навіть якщо Німеччина погодиться на надання Україні танків, це може тривати досить довго", – зазначив Сумленний.

За його словами, багато часу піде за виконання всіх технічних умов.

Це питання до Шольца. І навчання українських військових, і технічну підготовку танків можна було почати раніше. А коли – чи якщо – рішення про надання танків було б ухвалене, їх можна було б швидко передати Києву. Однак всього цього зроблено не було,

– сказав політолог.

За словами Сумленного, цілком очевидно, що сам Шольц не зацікавлений у тому, аби зробити цю справу швидко.

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