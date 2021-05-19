Німецька міністерка йде у відставку через звинувачення в плагіаті

У Німеччині федеральна міністерка в справах сім'ї Франциска Гіффей звільняється зі своєї посади. Чиновницю звинувачують у плагіаті під час написання наукової роботи.

Повідомляється, що 19 травня вона звернулася до канцлерки Ангели Меркель з проханням відправити її у відставку.

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Франциска Гіффей стала федеральним міністром у справах сім'ї у березні 2018 року, а з листопада 2020 року була главою німецької СДПН Берліна.

Плагіат у дисертації

Дискусії навколо дисертації тривають багато місяців і вже призвели до того, що чиновниця не висунула свою кандидатуру на пост глави Соціал-демократичної партії Німеччини.

У листопаді 2020 року на тлі скандалу вона відмовилася від наукового ступеня доктора наук. Федеральний університет Берліна провів повторну перевірку роботи і повідомив, що докторський ступінь буде відкликано.

Тим часом в Україні

В Україні у плагіаті підозрюється чинний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Зокрема, іноземні експерти торік визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат.

Однак це не завадило нардепам у грудні 2020 року призначити його на посаду глави Міністерства освіти і науки. Кандидатуру підтримали 226 депутатів.

Сергій Шкарлет вимагає видалити публікації, у яких вчені дослідили його роботи на наявність плагіату. Через свого адвоката він чинить тиск на науковців.

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