"Маріуполь, Ростовська область": німецька пошта DHL відправляє посилки на окуповані території

Німецька компанія експрес-доставки DHL перевозить посилки на окуповані території. Ба більше, у документах на відправку зазначається, що Маріуполь – це буцімто Ростовська область.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він у мережі також опублікував документи, за якими можна відстежити посилку.

Дивіться також Зазвичай людина зникає назавжди: як у Маріуполі вистежують неугодних Росії

Німецька DHL доставляє пошту в окупований Маріуполь

За словами Андрющенка, відправити пошту через німецьку компанії DHL до окупованого Маріуполя дуже просто. Так, у Німеччині можна взяти ТТН на пошті, заповнити шаблон двома мовами – німецькою та російською. Посилку можна запакувати у б1дь-яку коробку, головне – аби вага не перевищувала 20 кілограмів.

Як стверджує Андрющенко, вартість доставки в окупований Маріуполь сягає близько 63 євро. Індекс Маріуполя при доставці залишається незмінним, необхідно додати лише цифру 2 спереду. Однак обурює у цьому випадку й факт того, що вказувати необхідно "Маріуполь, Ростовська область". Ба більше, треба також додати, що це квазіреспубліка "днр".

Посилку можна відстежити за допомогою російської пошти, Track24 або пошту Донбасу. Андрющенко у мережі також опублікував приклад свіжого відправлення, яке оформили у Німеччині до Маріуполя 4 лютого 2024 року.

Докази, які свідчать, що німецька DHL доставляє пошту в Окупований Маріуполь – більше у галереї

Отаке. А ви кажете ZDF... Тут нормально пошта приймає, "ДНР", "Маріуполь, Россія" і нічого там ні в кого не луснуло. Ані совість, ані честь. Вибачте, але це повний *****. За край всього розумного. Що там в нас, DHL в спонсорах тероризму не обліковується, ні? Ну-ну,

– обурено написав Андрющенко.

Яка позиція компанії щодо російської агресії

Наразі 24 Канал подав офіційний запит до компанії DHL та очікує відповіді. Втім, на офіційному сайті компаній мовиться, що компанія призупинила роботу у Росії та Білорусі.

"Ми призупинили надання послуг з обробки вхідних вантажів у Росії та Білорусі, тому зараз ми не робимо доставку в ці країни", – мовиться в офіційній заяві.



Офіційна позиція на сайті компанії / Скриншот

Враховуючи офіційні повідомлення на сторінці компанії DHL, виникає питання – як посилки з Німеччини доставляють на окуповані Росією території.