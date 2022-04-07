Німецька розвідка перехопила розмови росіян, де вони зізнаються, як розстрілювали мирних у Бучі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини оприлюднила нову інформацію про звірства, які вчинили російські війська в Бучі на Київщині. Розвідки перехопила розмови російських військових процинічні розстріли мирних жителів.

Частина радіоповідомлень окупантів стосується вбитих людей, чиї трупи на кадрах з Бущі облетіли весь світ.

До теми Кількість виявлених тіл зростає з кожним днем, людей знаходять у парках і садах, – мер Бучі

Після виходу російських військових з Бучі там виявили братську могилу та десятки цивільних трупів, які лежали просто на вулиці. У деяких із них були зв’язані руки, а на інших тілах були сліди тортур. Серед постраждалих багато жінок і дітей.

Проте російський уряд категорично заперечує, що це зробили їхні війська. Вони стверджують, мовляв, це була постановка України. Однак цьому суперечать численні заяви очевидців, перехоплені розмови окупантів та фото з супутників.

Що кажуть окупанти в перехоплених розмовах

Зокрема, перехоплені розмови окупантів повністю спростовують російські заяви. Так, німецька розвідка повідомила про радіоповідомлення, на яких військові РФ зізнаються про тіла вздовж дороги в Бучі.

В одному перехопленому радіоповідомленні чоловік каже, щоб окупанти спочатку розпитували людей, а потім розстрілювали їх.

Окрім того, один солдат сказав іншому, що він та його колеги збили мешканця, який їхав на велосипеді. Зображення трупа біля велосипеду раніше облетіло весь світ.



Окупанти просто розстрілювали людей на вулиці / Фото Spiegel

У матеріалі німецької розвідки також йдеться про те, що ключову роль у звірствах росіян в Бучі могли відіграли вагнераівці.

Це могла бути стратегія росіян

Розвідка вважає, що вбивства мирних у Бучі можуть бути частиною російської стратегії.

Адже перехоплені розмови свідчать, що це не були випадкові дії окремих солдатів, які з’їхали з глузду. Там йдеться про те, що солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя. Так вони хотіли залякати мирне населення та придушити опір.

До слова, після того, як російська армія покинула Бучу, у місті щодня виявляють тіла вбитих людей. Більшість із них (90%) загинули внаслідок прямого кульового поранення, а не внаслідок артилерійських обстрілів. Зайшовши у місто, українська армія побачила безліч тіл, які лежали просто на дорогах.

Моторошне відео: Буча – свідок звірств російських загарбників