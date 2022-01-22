Німецьке МЗС готує евакуацію сімей працівників посольства в Україні, – Bild

Берлін готується вивезти своїх дипоматів з України на випадок загострення російської агресії. Наразі там розробляють план евакуації.

Відповідний план вже розробляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Таку інформацію німецькі ЗМІ поширили 22 січня.

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Евакуацію готують на випадок загострення в Україні

"Війна між Україною та Росією, очевидно, стає все більш вірогідною", – пише видання Bild. Саме тому, якщо ситуація погіршиться, Німеччина буде вивозити з країни своїх дипломатів.

Раніше ЗМІ повідомили про такі ж наміри США

24 канал звернувся за коментарем до українського МЗС. Ми оновимо цю новину, щойно отримаємо офіційну відповідь.

Як повідомив американський журналіст Лукас Томплінсон, посилаючись на інформацію від джерел, США таки буде евакуювати дипломатів з України. Таке рішення нібито ухвалили у Держдепі через загрозу нового нападу Росії.

Томплінсон стверджує, що США можуть розпочати евакуацію родин дипломатів вже з понеділка, 24 січня. При цьому, офіційних підтверджень цьому від Держдепу наразі не було.

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