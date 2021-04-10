Неприпустимо: німецькі депутати звинуватили Росію у тортурах Навального

Депутати німецького Бундестагу назвали умови ув'язнення опозиціонера Олексія Навального "цілеспрямованими тортурами". Про це мовиться у листі, який парламентарі відправили Навальному.

У Бундестазі заявили, що такі дії з боку Росії суперечать Європейській конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

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Депутатка Мануеля Саррацина звернула увагу світу, що режим Володимира Путіна знову наражає життя Навального на небезпеку.

Повідомлення про голодування Олексія Навального гнітючі. Неприпустимо відводити погляд, якщо режим Путіна знову наражає життя Навального на небезпеку,

– заявила Саррацина.

Депутати вимагають, щоб Європейський комітет з питань запобігання катуванням Ради Європи перевірив умови ув'язнення Навального.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що лист підписали уповноважена уряду Німеччини з прав людини Бербель Кофлер, член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції Зелених Юрґен Тріттін, очільник німецької делегації в ПАРЄ Андреас Нік та інші.

Що відомо про самопочуття Навального