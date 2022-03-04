Німецькі ЗМІ б'ють на сполох через обстріли Запорізької АЕС: промовиста обкладинка Spiegel

Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС та створюють загрозу ядерної небезпеки. Німецькі ЗМІ вже б'ють на сполох.

На головній сторінці німецького видання Der Spiegel розмістили фото електростанції та напис "Російські війська атакують найбільшу АЕС у Європі".

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Обстріли ЗАЕС

Окупанти обстрілюють АЕС впритул. Речник станції наголосив, що атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Зайнялась пожежа, але рятуальники не можуть почати її гасити.

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