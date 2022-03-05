Німецький Лейпциг пропонує допомогу українцям, які втекли через війну

Місто Лейпциг пропонує допомогу українцям, які були змушені покинути домівки через війну Росії. В мережі оприлюднили корисні посилання, які допоможуть біженцям.

Українці, що прямують до Лейпцигу через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.

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Наразі місто Лейпциг веде перемовини щодо організації перевезень автобусами з пунктів прийому у Польщі та Словаччині.

Корисні посилання для біженців, які хочуть виїхати до Лейпцигу

Допомога українцям, які виїжджають, координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством. Детальніше можна дізнатися за цим посиланням.

Детальна інформація від міської влади про те, що робити одразу після приїзду до Лейпцигу – читайте тут.

Можна звернутися за допомогою до міської адміністрації Лейпцига і вас сконтактують з тими, хто готовий допомогти. Деталі – тут.

Гуманітарна допомога для українців – шукайте за посиланням.

Біржа житла у Лейпцигу для українців – Linxxnet та Accomodation_Leipzig.

Українцям також пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників. Є інформація українською – читайте тут.

У КМДА додали, що Лейпциг у Німеччині – місто-побратим Києва. У 2021 році Київ та Лейпциг відсвяткували 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство.

Куди виїжджають біженці

Понад мільйон українців вимушені були поїхати лише за перший тиждень. Утім досі залишається багато інших сімей, які переїжджають як усередині країни, так і за її межами.

Відомо, що з 1 209 976 біженців, які втекли, понад половина – перейшла до Польщі, ще 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.



Куди виїжджали українці на тлі війни / Карта CNN

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