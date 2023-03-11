Скандал з німецьким рестораном, що назвав Зеленського й українців "свинями", отримав продовження

Німецький ресторан Gasthaus Krombach випустив огидну антиукраїнську рекламу. У ролику президента Володимира Зеленського та всіх українців обізвали "свинями". Однак після хвилі обурення скандал не закінчився.

Відео викликало бурхливе засудження. Тисячі українців за ніч обвалили рейтинги Gasthaus Krombach у Google.

До теми Німецький ресторан назвав Зеленського та українців "свинями": тисячі людей вже відреагували

У рекламному ролику маркетологи зобразили скарбничку у вигляді поросяти з українським прапором, в яку вкидають євро. До цієї скарбнички "приєднали" голову президента Зеленського. Там писало, що "ми стомилися годувати цих свиней. Час готувати рульку".



Огидна реклама ресторану / Скриншот з відео

Рейтинг рестрану піднявся

Однак швидко усі негативні оцінки закладу, залишені після публікації реклами, загадковим чином зникли. Рейтинг ресторану з 2 балів піднявся до 4,5.

Однак не тому, що люди підтримали позицію ресторана та вирішили масово похвалити згадану в ролику рульку.

Google чомусь видалив усі останні коментарі та оцінки. Найновіші коментарі датуються тижнем. Жодної згадки про нещодавній скандал знайти серед відгуків тепер неможливо.

Ресторан не коментував причини видалення негативних коментарів та відгуків. У Google також ніяк не пояснили це рішення.

Відгуки ресторану раптово "оновились" / Скриншот з Google:

Скандал з Louis Vuitton

У мережі нещодавно спалахнув скандал з популярним французьким брендом Louis Vuitton. Для нової кампанії поєднали кольори російського прапора і додали літеру "V". Цей символ тепер асоціюють з російською агресією.

Звісно, такі співпадіння обурили мережу. В коментарях до посту Louis Vuitton люди пишуть негативні коментарі.

Також для нової колекції використали кольори, які є на російському прапорі. Проте насправді це кольори прапору Франції, адже Louis Vuitton – французький бренд.

Росіян це, навпаки, потішило. Зокрема, у коментарях вони пишуть, нібито бренд так підтримав країну-агресора. Називали це "знатним тролінгом" та прирівнювали до зізнань в коханні. Хоча раніше Louis Vuitton оголосили про свій вихід з ринку Росії.