Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна в Євросоюзі

Прикордонники Львівського загону 4 червня затримали 2 громадян Німеччини. Вони незаконно перетнули кордон з Польщі, бо були впевнені, що Україна в Євросоюзі.

Військовослужбовці відділу "Грушів" у ніч на 4 червня зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні.

Читайте також Закопав паспорт у лісі й гайда в Україну: на Сумщині затримали росіянина-втікача

Німці спробували незаконно перетнути кордон

До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд. Поблизу українсько-польського кордону прикордонники помітили 2 чоловіків на велосипедах.

Згодом з'ясувалося, що порушники – 21-річний та 36-річний громадяни Німеччини.

Чоловіки думали, що Україна – член ЄС

Зі собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію.

З Дюссельдорфа вони вирушили приблизно 2 тижні тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, бо думали, що Україна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не є обов'язковим.

Наразі на іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Напередодні прикордонники не пустили в Україну російського політтехнолога Ігоря Шувалова . Він намагався потрапити у країну авіарейсом з Дубая.



Маршрут мандрівників на велосипедах / Фото Держприкордонслужби