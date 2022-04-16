Німці побачили в росіянах те, чого соромились 70 років, – політолог

Німеччина активізувала свою допомогу Україні. Вона має вибір: підтримувати нашу державу або ж нічого не робити.

Якщо німці нічого не робитимуть, то будуть дотичними до росіян. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Німці побачили в росіянах те, чого вони так соромилися 70 років. Їхня мовчазна політика призвела до пасивної підтримки фашистського режиму", – наголосив Давидюк.

У Німеччини така альтернатива, як у Білорусі

За його словами, в Україні щиро кажуть, що росіяни винні у злочинах Володимира Путіна в Україні. Водночас щодо Білорусі вважають, що Олександр Лукашенко винен, а білоруси – ні.

Адже громадяни цієї держави виходили на протести, зривали колії, погрожували самопроголошеному президенту масовими акціями, якщо він "піде солдатами" в Україну.

В Німеччини така сама альтернатива, як у Білорусі – чи бути винними всією країною і всією владою, чи буде винною тільки влада,

– зауважив політолог.

Населення Німеччини, як відзначив Давидюк, підтримує українців. Німці дають прихисток нашим громадянам, допомагають фінансово, пересилають гуманітарку та їжу.

Німецька влада не хоче бути в компанії Лукашенка і Путіна

Однак німецька влада цього не робить. Вона може бути так само "приклеєна" на рівні влади до Путіна, як і Білорусь.

Їм (владі Німеччини – 24 канал) не хотілося б бути в такій "прекрасній" компанії, як Путін і Лукашенко, тому вони дещо активізувалися. Однак це не можна назвати повною активізацією. Думаю, німці все більше до нас наближатимуться. Потрібно продумати правильні мостики, комунікацію і запрошувати їхнього президента в Україну. Микола Давидюк Політолог

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