Нині в Україні вирішується, чи ще хтось в Європі стане жертвою агресії РФ, – Зеленський
Росія цинічно атакувала Україні 24 лютого. Агресор продовжує руйнувати житлові будинки та вбивати мирних жителів. Зараз в Україні вирішується, чи ще якась європейська країна стане жертвою агресії Росії.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення зранку 7 березня.
До теми Вирішуємо майбутнє континенту своїм спротивом, – нове звернення Зеленського
За його словами, українці ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі.
Президент наголосив, що українці змушені терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив вже 80 років.
І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу і чую, що вони погоджуються – майбутнє континенту вирішуємо ми своїм спротивом, і наші друзі своєю допомогою,
– заявив Зеленський.
Окрім того, на думку Зеленського, вторгнення продовжуються і Росія не відмовилася від планів проти України, тому потрібний новий пакет санкцій.
Дивіться відеозвернення Зеленського:
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