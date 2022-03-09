Нині захищають Україну понад 400 добровольців з Грузії: ще більше хочуть до них приєднатися

Добровольці з різних країн світу приїжджають до України, щоб захищати нашу землю. Грузія – не виняток.

Зараз понад 400 громадян Грузії захищають території України. Втім, ще більше бажають приєднатися.

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Українці повинні знати, що на тлі зрадницької політики грузинського уряду, понад 400 громадян Грузії, більшість із військовим досвідом, дуже гідно воюють у складі Українських збройних сил. Набагато більше збираються до них приєднатися,

– заявив Міхеіл Саакашвілі.

Зауважимо, при Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України", до якого увійшли добровольці з 52 країн світу. Кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч.

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