Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі: кумедні фото

23 квітня 2022 , 14:12
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

У місті Буча на Київщині, яке нещодавно було звільнене від російських окупантів, встановлюють обладнання для супутникового інтернету Starlink.

Його встановлюють на даху Пластового вишкільного центру. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У Бучі встановлюють обладнання для інтернету Starlink

Загін спеціального призначення Ninja Starlink Turtles прибув до Бучі, щоб на даху Пластового вишкільного центру встановити новенький Starlink,
–  написав Федоров.

Він також пожартував, що вітер змін у Бучі настільки сильний, що технікам доводиться примотувати Starlink до себе. Так і з'явився спеціальний загін Ninja Starlink Turtles.


Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова


Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова

Нагадаємо,  SpaceX дуже швидко відповіла на звернення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова й надала термінали для підключення до супутникового інтернету компанії. В умовах повномасштабної війни Starlink є єдиним способом підключення до мережі у деяких українських містах. Про те, як розвивалася ситуація, читайте за посиланням.

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Автор: Марта Касіянчук