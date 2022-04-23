Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі: кумедні фото

У місті Буча на Київщині, яке нещодавно було звільнене від російських окупантів, встановлюють обладнання для супутникового інтернету Starlink.

Його встановлюють на даху Пластового вишкільного центру. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У Бучі встановлюють обладнання для інтернету Starlink

Загін спеціального призначення Ninja Starlink Turtles прибув до Бучі, щоб на даху Пластового вишкільного центру встановити новенький Starlink,

– написав Федоров.

Він також пожартував, що вітер змін у Бучі настільки сильний, що технікам доводиться примотувати Starlink до себе. Так і з'явився спеціальний загін Ninja Starlink Turtles.



Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова



Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова

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