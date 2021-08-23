Нищівна повінь накрила США: загинули понад два десятки людей, – фото удару стихії
Джерело:AP
У Теннессі внаслідок потужних зливних дощів виникла масштабна повінь. Її жертвами стали щонайменше 22 людей. Доля десятків – досі невідома.
Зниклих рятувальникам доводиться шукати в зруйнованих будинках і горах сміття, які принесла вола. Через негоду заблоковані дороги у сільській місцевості, також пошкодило вишки для мобільного зв'язку.
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Через повінь – значні проблеми зі зв'язком
Багато людей не можуть впевнитись, що з їхніми близькими все гаразд. Працівникам екстреної служби доводиться обходити усі будинки. Імена загиблих в окрузі Хамфріс розмістили на дошці на окружному центрі швидкої допомоги, а також у соцмережах.
Враховуючи кількість загиблих, на цьому етапі ми побачимо радше роботи з відновлення, а не рятувальні операції,
– сказав глава департаменту з надзвичайних ситуацій штату Теннессі Патрік Шихан.
Шокував той факт, що серед жертв стихії – немовлята-близнюки, яких просто змило з рук батька. Також загинула місцева зірка кантрі Лоретта Лінн.Зверніть увагу! Лише за добу в окрузі Хамфріс випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник рекордний для Теннессі.
Злива перетворила струмки на нищівні потоки
Я думала, що я пережила шок від усього цього. Я просто шокована через свого друга. Мій будинок – це ніщо, коли мого друга немає,
– сказала місцева жителька Ширлі Фостер.
Злива швидко перетворила струмки, що пролягали позаду дворів та через центр міста Вейверлі у бурхливі потоки. У місцевому магазині співробітники стояли на прилавках, коли вода зі струмка, який тече за 400 метрів від будівлі, увірвалась всередину. Людям пощастило – через стелю вони пробрались на горище.
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На сторінці шерифа округу Хамфріс у соцмережах – багато повідомлень від людей, які розшукують своїх близьких.Важливо! Останні наукові дослідження довели, що такі потужні дощі стають все частішими через техногенні зміни клімату.
Дивіться фото руйнівної повені / Фото AP:
Дивіться відео зі штату Теннессі / Фото АР: