Ніщо не відверне адміністрацію Байдена від підтримки України, – Держдеп США про погрози Росії

Росія надсилає США наполегливі "звернення" не допомагати Україні зброєю. В Держдепі США запевнили: ніщо не змусить адміністрацію Байдена відвернутись від України.

Про це розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс. Його запитали про значення тих повідомлень, які надсилає МЗС Росії.

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Є такі речі, які росіяни сказали приватно, – Прайс

Росіяни дещо сказали приватно, щось вони сказали публічнj. Проте ніщо не відверне нас від стратегії, яку ми розпочали,

– запевнив Нед Прайс.

Речник Держдепу відмовився прокоментувати, що саме було у тому приватному листуванні. Це, наголосив Прайс, – таємниця дипломатії. Проте він зазначив, якщо звинувачення Кремля полягає в тому, що США надають допомогу Україні щодо безпеки, і ця допомога має надзвичайний ефект, то справді, Вашингтон – тоді винний.

Байден оголосив про допомогу на 800 мільйонів доларів

Зазначимо, що раніше президент Байден повідомив про нову військову допомогу Україні – на 800 мільйонів доларів. Перший рейс з цим озброєнням має прибути вже протягом доби.

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