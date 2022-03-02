Ніяких ультиматумів, – українська делегація про переговори з Росією

2 березня 2022 , 22:09
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Українська делегація 2 березня виїхала на другий раунд переговорів з Росією. В Офісі президента заявили, що делегація стоятиме на своєму. Від країни-окупанта не може бути жодних ультиматумів.

Відповідну інформацію повідомили джерела 24 каналу в Офісі Президента. Олексій Арестович – радник глави ОП – раніше зауважив: нічого не зміниться – українська делегація наполягатиме на своєму.

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Ніяких ультиматумів,
– заявила українська делегація.

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Автор: Мар'яна Бекало