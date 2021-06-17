Ніякого прориву не відбулось, – Тизенгаузен про зустріч Байдена і Путіна

У Женеві відбулась довгоочікувана зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним. Кожен з них отримав свої репутаційні бонуси, хоч справжнього прориву не сталось.

Про це розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що Україна несподівано стала ключовим питанням переговорів.

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Тизенгаузен проаналізував зустріч у Женеві

Тизенгаузен також пояснив, що результати перемовин можна буде побачити лише через 6 місяців, оскільки дорожні карти потребують часу та великої роботи. Це робочий момент.

Ніяких особливих, проривних досягнень не було. Єдине досягнення – це відновлення роботи посольств в США та Росії. Це такий невеликий крок на зустріч зниження напруженості,

– підкреслив він.

На пресконференції Путін заявив, що відносини між США та Росією перебувають на критично низькому рівні, як нагадав експерт.

Яку роль зіграла зустріч для України

На думку Тизенгаузена, для України все складається непогано. Зокрема, Байден допустив вступ України в НАТО, навіть попри війну на Донбасі. Президент США зазначив, що в Україні треба боротись з корупцією, але війна не є перешкодою.

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