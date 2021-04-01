Ніякого розколу немає, – Притула про ситуацію в "Голосі"

Сергій Притула відреагував на інформацію про розкол у партії "Голос". Він заявив, що у фракції немає якихось істотних світоглядних розбіжностей.

Що заявив Притула

Політику прикро, що непорозуміння у партії вийшли у публічну площину. Він пояснив, що насправді у великої кількості депутатів фракції виникли претензій до керівництва партії.

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З радістю останніх кілька днів спостерігаю за заявами від депутатів парламентської фракції, Київради, депутатів міських рад та наших регіональних осередків, у яких вони вимагають політради скликати позачерговий партійний з'їзд, аби розв'язати усі проблемні питання,

– сказав Притула.

Він додав: "Це єдине та найкраще, що можна зробити сьогодні для того, щоб повернути функціонал партії та фракції у парламенті у корисне русло".

Притула наголосив, що важло зберегти фракцію у парламенті: "Цього хочуть сотні тисяч виборців "Голосу" по Україні.

Політик підкреслив на тому, щоб на з'їзді слід забезпечити представництво делегатів від регіонів пропорційно до кількості депутатів "Голосу" у місцевих радах регіону.

Головне про скандал у "Голосі"

У березні 2020 року в партії виник скандал. Причиною назвали голосування деяких депутатів за президентський законопроєкт щодо роботи ДБР і НАБУ.

Тоді нардепи заявили, що їх хочуть виключили з "Голосу" через голосування. Однак голова фракції Ярослав Железняк заперечив це.

Згодом 10 депутатів від партії підписали заяву щодо переобрання керівництва фракції, бо воно відійшло від "демократичних та антиолігархічних принципів".